Axios: Трамп заявив лідерам G7, що Іран "готовий здатися"

Президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі лідерів "Групи семи" заявив їм, що Іран готується оголосити капітуляцію.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Axios від посадовців з G7, обізнаних з перебігом розмови.

Віртуальне засідання лідерів G7 відбулося у середу, 11 березня. А через 24 години після зустрічі новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї опублікував свою першу заяву, пообіцявши продовжувати війну.

Трамп похвалився результатами операції "Епічна лють" під час телефонної розмови G7, заявивши, що він "позбувся раку, який загрожував усім". Американський президент стверджував, що Іран готується капітулювати, однак не робить цього, бо в Тегерані не залишилося жодного живого посадовця, який би мав право приймати таке рішення.

"Ніхто не знає, хто є лідером, тому ніхто не може оголосити про капітуляцію", – сказав Трамп, за словами двох джерел.

Він висміяв нового верховного лідера Ірану, назвавши його "легковаговиком".

Попри заяви Трампа, іранський режим не виявляє жодних ознак неминучої капітуляції чи краху після майже двох тижнів війни, а натомість прагне отримати більше важелів впливу, перекривши Ормузьку протоку – важливий маршрут світового транспортування нафти.

Також Axios стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови G7 закликали Трампа не дозволяти Росії використовувати війну на Близькому Сході для послаблення санкцій.

Попри заперечення трьох європейських держав, Міністерство фінансів США оголосило про одномісячне скасування санкцій США щодо російської нафти.

Раніше США дозволили Індії на місяць відновити купівлю російської нафти, щоб збалансувати світові ціни, які зросли з початком операції проти Ірану.

ЗМІ повідомляли, що радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

Сам Трамп цього тижня вкотре заявив, що війна з Іраном закінчиться "скоро".