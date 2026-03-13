Немецкая полиция приостановила работу ТРЦ в Берлине, где разгулялся дикий кабан

В пятницу утром посетителей берлинского торгового центра ждал неожиданный сюрприз: они внезапно оказались лицом к лицу с диким кабаном, из-за чего полиция была вынуждена временно закрыть здание.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Торговый центр в юго-восточном районе Кепеник был оцеплен. Правоохранители использовали поддоны и щиты для принудительного вывода животного наружу.

На место происшествия была направлена команда зоотехников и ветеринар из соседнего зоопарка, которые должны были помочь в операции. Они были оснащены духовыми трубками, пистолетами с транквилизаторами и деревянными щитами. Однако, по словам пресс-секретаря зоопарка, им не удалось усыпить животное "из-за планировки помещения".

Встретить диких кабанов в окрестностях Берлина, где расположено много парков и лесов, не редкость.

Особенно дерзкий экземпляр попал в заголовки новостей несколько лет назад, когда он потревожил посетителей на пляже у озера в западной части Берлина, которое особенно популярно среди любителей купания в обнаженном виде.

На фотографии, ставшей вирусной, был виден обнаженный мужчина, преследующий убегающего дикого кабана с его ноутбуком.

В прошлом полиция Берлина получала вызовыиз-за фальшивой "львицы" на свободе.

А бобры лишили баварский курорт железнодорожного сообщения.