У Німеччині оголосили вирок водію автобуса, в аварії якого загинула українка
У Німеччині у судовому процесі щодо аварії міжміського автобуса, в якій загинули чотири людини, водій був засуджений до двох років умовно.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel
Окружний суд Айленбурга визнав підсудного винним у вбивстві з необережності в чотирьох випадках і в заподіянні тілесних ушкоджень з необережності в 25 випадках.
В аварії, що сталася наприкінці березня 2024 року на автобані A9 поблизу Лейпцига, загинули чотири жінки у віці від 19 до 47 років. Жертви були з Німеччини, Польщі, Індонезії та України. Ще 46 пасажирів автобуса отримали поранення. Автобус Flixbus виконував регулярний рейс з Берліна до Цюріха. Транспортний засіб з'їхав з автобану незадовго до розв'язки Шкойдіц поблизу Лейпцига і перекинувся.
Згідно з вердиктом, причиною аварії стало миттєве ослаблення уваги водія, який, як наслідок, втратив контроль над своїм транспортним засобом на підтвердженій швидкості 94 км/год. Автобус з'їхав з дороги на узбіччя, зіткнувся з деревами і перекинувся на правий бік.
Чеський водій висловив у суді свій жаль з приводу аварії. Факти справи, викладені стороною обвинувачення в обвинувальному акті, були "абсолютно точними", заявив його адвокат Петер Поспішил. "Він неймовірно шкодує про те, що сталося. Він хотів би повернути час назад, але не може", – сказав він.
Його клієнт не був необачним водієм. Ні втома, ні алкоголь, ні наркотики не зіграли жодної ролі. "Це був єдиний випадок недбалого ставлення до справи", – продовжив адвокат. Суд взяв до уваги зізнання підсудного, а також його щире каяття як пом'якшувальні обставини. Однак тяжкі наслідки аварії суд визнав обтяжуючою обставиною.
Нагадаємо, у фінській провінції Північна Пог'янмаа 11 січня з’їхав в кювет український автобус, переповнений пасажирами.
У Польщі поблизу міста Бжег наприкінці грудня сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло шестеро осіб, серед них були українці.