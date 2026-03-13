В Германии огласили приговор водителю автобуса, в аварии которого погибла украинка

В Германии в судебном процессе по аварии междугороднего автобуса, в которой погибли четыре человека, водитель был приговорен к двум годам условно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel

Окружной суд Айленбурга признал подсудимого виновным в убийстве по неосторожности в четырех случаях и в причинении телесных повреждений по неосторожности в 25 случаях.

В аварии, произошедшей в конце марта 2024 года на автобане A9 вблизи Лейпцига, погибли четыре женщины в возрасте от 19 до 47 лет. Жертвы были из Германии, Польши, Индонезии и Украины. Еще 46 пассажиров автобуса получили ранения. Автобус Flixbus выполнял регулярный рейс из Берлина в Цюрих. Транспортное средство съехало с автобана незадолго до развязки Шкойдиц вблизи Лейпцига и перевернулось.

Согласно вердикту, причиной аварии стало мгновенное ослабление внимания водителя, который, как следствие, потерял контроль над своим транспортным средством на подтвержденной скорости 94 км/ч. Автобус съехал с дороги на обочину, столкнулся с деревьями и перевернулся на правый бок.

Чешский водитель выразил в суде свое сожаление по поводу аварии. Факты дела, изложенные стороной обвинения в обвинительном акте, были "абсолютно точными", заявил его адвокат Петер Поспишил. "Он невероятно сожалеет о том, что произошло. Он хотел бы повернуть время вспять, но не может", – сказал он.

Его клиент не был опрометчивым водителем. Ни усталость, ни алкоголь, ни наркотики не сыграли никакой роли. "Это был единственный случай небрежного отношения к делу", – продолжил адвокат. Суд принял во внимание признание подсудимого, а также его искреннее раскаяние как смягчающие обстоятельства. Однако тяжкие последствия аварии суд признал отягчающим обстоятельством.

