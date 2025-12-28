У МЗС підтвердили загибель п'ятьох українців у ДТП у Польщі

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Польщі поблизу міста Бжег, загинули п’ятеро українців.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24 грудня на трасі DK39 сталася ДТП, внаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Місцевими правоохоронцями проводяться слідчі дії.

Українські консули на контакті з родичами загиблих громадян та перебувають на постійному зв’язку з місцевими компетентними органами.

Справа перебуває на контролі установи.

Нещодавно внаслідок аварії автобуса двоє громадянок України зазнали легких поранень.

Нагадаємо, 30 червня потрапив у ДТП український автобус в Румунії, постраждала одна українка та пасажири румунського мікроавтобуса, де одна людина загинула.

6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар в Угорщині сталася аварія за участі пасажирського автобуса української реєстрації. Спершу повідомлялось про 19 постраждалих, серед яких 17 неповнолітніх неповнолітніх.