Сійярто звинуватив країни Балтії, що вони "грають за нотами Зеленського"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю звинуватив країни Балтії у тому, що вони нібито діють за вказівками президента України Володимира Зеленського.

Про це угорський міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами угорського дипломата, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив сьогодні, що йому було б соромно жити в країні, яка купує дешеву російську нафту, стверджуючи, що це означає відмову від автономії.

"Країни Балтії вже давно грають за нотами Зеленського, але Угорщина не піддасться шантажу з боку українського президента. Ніхто не може вказувати нам, у кого ми повинні або не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше", – написав очільник МЗС Угорщини.

Він додав, що сім’ї у багатьох європейських країнах платять за комунальні послуги втричі або вчетверо більше, ніж угорські домогосподарства. "Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!" – написав міністр.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також розкритикував пропозицію Будапешта щодо зняття санкцій з російської нафти через ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, 11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті.