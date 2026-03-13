Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу обвинил страны Балтии в том, что они якобы действуют по указаниям президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом венгерский министр написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам венгерского дипломата, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил сегодня, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, утверждая, что это означает отказ от автономии.

"Страны Балтии уже давно играют по нотам Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу со стороны украинского президента. Никто не может указывать нам, у кого мы должны или не должны покупать нефть, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше", – написал глава МИД Венгрии.

Он добавил, что семьи во многих европейских странах платят за коммунальные услуги в три или четыре раза больше, чем венгерские домохозяйства. "Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет!" – написал министр.

Отметим, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также раскритиковал предложение Будапешта о снятии санкций с российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, 11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса и запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ, подтверждающий, что украинская сторона не согласовала этот визит в том виде, в каком этого хотели в Будапеште.