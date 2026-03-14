Молдова засудила порушення свого авіапростору російським "Шахедом"

Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засуджує порушення повітряного простору безпілотником типу "Шахед" – інцидент, що стався вночі 14 березня в Чимишлійському районі, поблизу села Троїцьке.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.md.

На думку відомства, подібні інциденти є серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова.

Влада в Кишиневі рішуче засудила ці дії і засудила загарбницьку війну, яку веде Російська Федерація проти України. За заявою Міністерства закордонних справ, конфлікт спричиняє страждання, втрати і руйнування в Україні і серйозно впливає на регіональну безпеку, в тому числі ставить під загрозу безпеку громадян Республіки Молдова.

У цьому контексті Республіка Молдова підтверджує свою відданість зміцненню миру і національної безпеки. Влада заявляє, що у співпраці з компетентними національними установами та міжнародними партнерами продовжить необхідні кроки для захисту території та населення країни.

TV8.md нагадує, що в ніч з 13 на 14 березня над повітряним простором Республіки Молдова пролетів безпілотник. Інформацію молдовській владі передала українська сторона. За інформацією Прикордонної поліції, 14 березня, близько 01:30, українська влада повідомила про політ над повітряним простором Республіки Молдова безпілотника типу "Шахед", у східному регіоні країни, за напрямком Олександрівка (Україна) – Укрянка (Республіка Молдова).

Водночас українська сторона заявила, що безпілотник зник з радарів на території Республіки Молдова, в Чимішлійському районі, поблизу населеного пункту Троїцьке.

Нагадаємо, російський дрон був виявлений 6 лютого в межах молдовського села Софія.

Міністерство закордонних справ кваліфікувало інцидент як порушення повітряного простору Республіки Молдова і "потенційну загрозу безпеці громадян".