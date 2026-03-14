Молдова осудила нарушение своего авиапространства российским "Шахедом"

Министерство иностранных дел Молдовы решительно осуждает нарушение воздушного пространства беспилотником типа "Шахед" – инцидент, произошедший ночью 14 марта в Чимышловском районе, вблизи села Троицкое.

По мнению ведомства, подобные инциденты являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

Власти в Кишиневе решительно осудили эти действия и осудили захватническую войну, которую ведет Российская Федерация против Украины. По заявлению Министерства иностранных дел, конфликт вызывает страдания, потери и разрушения в Украине и серьезно влияет на региональную безопасность, в том числе ставит под угрозу безопасность граждан Республики Молдова.

В этом контексте Республика Молдова подтверждает свою приверженность укреплению мира и национальной безопасности. Власти заявляют, что в сотрудничестве с компетентными национальными учреждениями и международными партнерами продолжат необходимые шаги для защиты территории и населения страны.

TV8.md напоминает, что в ночь с 13 на 14 марта над воздушным пространством Республики Молдова пролетел беспилотник. Информацию молдавским властям передала украинская сторона. По информации Пограничной полиции, 14 марта, около 01:30, украинские власти сообщили о полете над воздушным пространством Республики Молдова беспилотника типа "Шахед", в восточном регионе страны, по направлению Александровка (Украина) – Укрянка (Республика Молдова).

В то же время украинская сторона заявила, что беспилотник исчез с радаров на территории Республики Молдова, в Чимишлийском районе, вблизи населенного пункта Троицкое.

Напомним, российский дрон был обнаружен 6 февраля в пределах молдавского села София.

Министерство иностранных дел квалифицировало инцидент как нарушение воздушного пространства Республики Молдова и "потенциальную угрозу безопасности граждан".