Глава МЗС Естонії застеріг від поступок, які живлять військову машину Кремля
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, реагуючи на останній масований удар РФ по Україні, закликав не йти на поступки, які підживлюють військову машину Кремля.
Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".
Після хвилі безпілотників і ракет, які завдали ударів по українській енергетичній системі і цивільних об'єктах, Тсахкна заявив, що жорстокість Росії продовжує переходити всі межі.
"Ці атаки є ще одним нагадуванням про те, що Росія не має наміру припиняти свою кампанію терору. Наш тиск не повинен слабшати", – заявив він.
"Кожна поступка лише підживлює військову машину Кремля. Наш обов'язок – зупинити її, рішуче і назавжди", – додав міністр.
Як відомо, у ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару із застосуванням 498 повітряних цілей – БпЛА та ракет, з яких 460 Повітряні сили визнали збитими або подавленими.
Президент Володимир Зеленський після атаки закликав європейські країни розвивати виробництво ракет протиповітряної оборони, особливо, здатних збивати балістичні цілі.