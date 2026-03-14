Глава МИД Эстонии предостерег от уступок, которые питают военную машину Кремля
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, реагируя на последний массированный удар РФ по Украине, призвал не идти на уступки, которые подпитывают военную машину Кремля.
Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".
После волны беспилотников и ракет, которые нанесли удары по украинской энергетической системе и гражданским объектам, Тсахкна заявил, что жестокость России продолжает переходить все границы.
"Эти атаки являются еще одним напоминанием о том, что Россия не намерена прекращать свою кампанию террора. Наше давление не должно ослабевать", – заявил он.
"Каждая уступка лишь подпитывает военную машину Кремля. Наш долг – остановить ее, решительно и навсегда", – добавил министр.
Как известно, в ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар с применением 498 воздушных целей – БпЛА и ракет, из которых 460 Воздушные силы признали сбитыми или подавленными.
Президент Владимир Зеленский после атаки призвал европейские страны развивать производство ракет противовоздушной обороны, особенно, способных сбивать баллистические цели.