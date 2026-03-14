Прем'єр Канади приєднався до критики послаблення США санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приєднався до лідерів Німеччини і Норвегії, розкритикувавши рішення адміністрації Трампа тимчасово зняти санкції з російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

На спільній пресконференції в Бардуфоссі в Норвегії, де ці три лідери брали участь у навчаннях НАТО "Холодна відповідь" за участю 14 країн, Карні, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявили, що послаблення санкцій послабить зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію до переговорів про припинення війни в Україні.

Три лідери НАТО публічно розійшлися з Вашингтоном через рішення адміністрації Трампа послабити деякі санкції щодо російської нафти.

Мерц сказав, що був здивований, коли прокинувся в п'ятницю і дізнався про рішення США, "яке, очевидно, було прийняте вчора ввечері в Вашингтоні". Повторюючи за Стьоре, німецький лідер додав: "Ми повинні чинити більший тиск на Росію".

Карні приєднався до цієї позиції.

"Цілком згодні. Позиція Канади полягає в тому, щоб зберегти санкції проти Росії... в тому числі проти тіньового флоту, який перевозить цю нафту", – сказав прем'єр-міністр,.

"Існує дуже тісна співпраця між Росією та Іраном, яка дорого коштує народу України і становить велику загрозу миру та безпеці в Європі. І ця група під керівництвом двох джентльменів праворуч від мене, а також ширша коаліція – К"коаліція рішучих"– протистояла цьому", – додав Карні.

Як відомо, Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.