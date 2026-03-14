Карни присоединился к критике ослабления США санкций против России

Премьер-министр Канады Марк Карни присоединился к лидерам Германии и Норвегии, раскритиковав решение администрации Трампа временно снять санкции с российской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

На совместной пресс-конференции в Бардуфоссе в Норвегии, где эти три лидера участвовали в учениях НАТО "Холодный ответ" с участием 14 стран, Карни, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что ослабление санкций ослабит усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию к переговорам о прекращении войны в Украине.

Мерц сказал, что был удивлен, когда проснулся в пятницу и узнал о решении США, "которое, очевидно, было принято вчера вечером в Вашингтоне". Повторяя за Стьоре, немецкий лидер добавил: "Мы должны оказывать большее давление на Россию".

Карни присоединился к этой позиции.

"Полностью согласны. Позиция Канады заключается в том, чтобы сохранить санкции против России... в том числе против теневого флота, который перевозит эту нефть", – сказал премьер-министр,.

"Существует очень тесное сотрудничество между Россией и Ираном, которое дорого стоит народу Украины и представляет большую угрозу миру и безопасности в Европе. И эта группа под руководством двух джентльменов справа от меня, а также более широкая коалиция – К "коалиция решительных"– противостояла этому", – добавил Карни.

Как известно, Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.