Официально: ЕС продлил персональные санкции за агрессию РФ, но есть исключения

14 марта Совет ЕС решил продлить ограничительные меры, направленные на лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2026 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Санкции продолжат применяться к около 2 600 физических и юридических лиц, которые попали под ограничения в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

Текущие ограничительные меры включают ограничения на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, включенным в перечень.

"В контексте пересмотра санкций Совет также решил не возобновлять включение в перечень двух лиц и исключить из списка пятерых умерших лиц", – говорится в сообщении без уточнения имен.

Впрочем, по данным ЕвроПравды, два человека, исключенные из списка, не по политическим причинам. А согласно документу, с которым ознакомилась Радио Свобода, предлагалось исключить из перечня Майю Болотову и Нильса Трооста. Эти два имени юридическая служба ЕС считает "слабыми делами", а это означает, что их, вероятно, все равно придется изъять из-за недостаточности доказательств против них.

"ЕС остается решительно настроенным сохранять и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую захватническую войну и начала содержательные переговоры по достижению мира", – добавили в Совете ЕС.

Стоит отметить, что Словакия пыталась исключить двух российских олигархов из списка санкций ЕС – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Об исключении из списка Усманова словацкого премьера Роберта Фицо просил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако по данным СМИ, к утру субботы ни одна из стран не высказала возражений относительно санкционного списка.