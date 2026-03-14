ЗМІ: ЄС продовжить персональні санкції за агресію РФ, Усманов лишиться у списку

ЄС все ж продовжить персональні санкції щодо дотичних до агресії РФ проти України без внесення змін до списку.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Він пояснив, що до 10 ранку суботи держави-члени могли висловити свої заперечення щодо санкцій, після чого рішення ухвалюється за так званою письмовою процедурою.

"Заперечень немає. Розпочато мовчазну процедуру. Санкції будуть продовжені, в тому числі щодо Усманова", – написав журналіст.

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар у четвер визнав, що Братислава намагається виключити двох російських олігархів зі списку санкцій ЄС – Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Про виключення зі списку Усманова словацького прем'єра Роберта Фіцо просив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Варто зазначити, що Словаччина просувала зняття санкцій з Фрідмана і Усманова і під час ухвалення попереднього рішення про продовження персональних санкцій восени 2025 року.