Швеція взяла під арешт російського капітана затриманого танкера

Російського капітана танкера Sea Owl 1, затриманого шведською береговою охороною поблизу міста Треллеборг, взяли під варту.

Про це повідомила шведська прокуратура, пише "Європейська правда".

Слухання щодо питання про взяття під варту відбулося в неділю, 15 березня, в другій половині дня в окружному суді міста Істад.

"Суд ухвалив рішення про взяття під варту капітана судна відповідно до клопотання прокуратури про арешт", – заявили у прокуратурі.

Чоловік підозрюється, на підставі ймовірної причини, у використанні підробленого документа з обтяжувальними обставинами.

Як повідомлялося, Швеція у четвер вдруге за цей тиждень зупинила у своїх водах танкер, який може належати до "тіньового флоту" Росії. Судно використовувало прапор Коморських островів.

13 березня прокуратура Швеції оголосила про попереднє розслідування проти російського капітана судна Sea Owl 1, якого підозрюють у причетності до "тіньового флоту" РФ.