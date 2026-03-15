Швеция арестовала российского капитана задержанного танкера

Российский капитан танкера Sea Owl 1, задержанного шведской береговой охраной вблизи города Треллеборг, взят под стражу.

Об этом сообщила шведская прокуратура, пишет "Европейская правда".

Слушание по вопросу о заключении под стражу состоялось в воскресенье, 15 марта, во второй половине дня в окружном суде города Истад.

"Суд принял решение о заключении под стражу капитана судна в соответствии с ходатайством прокуратуры об аресте", – заявили в прокуратуре.

Мужчина подозревается, на основании вероятной причины, в использовании поддельного документа с отягчающими обстоятельствами.

Как сообщалось, Швеция в четверг во второй раз за эту неделю остановила в своих водах танкер, который может принадлежать к "теневому флоту" России. Судно использовало флаг Коморских островов.

13 марта прокуратура Швеции объявила о предварительном расследовании в отношении российского капитана судна Sea Owl 1, которого подозревают в причастности к "теневому флоту" РФ.