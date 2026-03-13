Швеція розпочала розслідування проти російського капітана затриманого танкера

Прокуратура Швеції оголосила про попереднє розслідування проти російського капітана судна Sea Owl 1, якого підозрюють у причетності до "тіньового флоту" РФ та який було затримано напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні державної прокуратури Швеції.

За даними прокуратури, громадянина Росії підозрюють у використанні підробленого документа, "серйозному правопорушенні" та інших порушеннях Морського кодексу.

Правоохоронці продовжують слідчі дії на борту судна та проводять допити членів екіпажу.

Спочатку підозри стосувалися порушення морського законодавства та невідповідності судна вимогам мореплавності. Але в процесі обшуків у слідства виникли підозри щодо інших злочинів. Деталей справи поки не розголошують.

Як повідомлялося, Швеція у четвер вдруге за цей тиждень зупинила у своїх водах танкер, який може належати до "тіньового флоту" Росії. Судно використовувало прапор Коморських островів.

6 березня Швеція зупинила і затримала у водах Балтійського моря судно Caffa за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. Російського капітана судна у підсумку взяли під арешт.

Повідомляли, що Британія та союзники обговорюють варіанти військової боротьби з "тіньовим флотом" РФ.