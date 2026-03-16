Угорщина і Словаччина ініціювали обговорення нафтопроводу "Дружба" на Раді ЄС 16 березня

За ініціативи Угорщини та Словаччини міністри енергетики ЄС на засіданні 16 березня обговорять питання "Наслідки припинення роботи нафтопроводу "Дружба" для безпеки постачання нафти".

Про це йдеться в робочому документі Ради ЄС, розісланому делегаціям держав-членів ЄС у Брюсселі до засідання 16 березня, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Угорщина та Словаччина внесли до порядку денного Ради ЄС з питань енергетики розгляд ситуації навколо нафтопроводу "Дружба".

"Поставки сирої нафти до Угорщини та Словаччини по трубопроводу "Дружба" були призупинені 27 січня через воєнні дії. Хоча з того часу було створено всі технічні, фізичні та логістичні умови для відновлення потоків сирої нафти, Угорщина та Словаччина досі не отримали від української сторони жодної вартої довіри інформації щодо очікуваного перезапуску трубопроводу", – йдеться в документі.

Автори документа роблять висновок, що "такий підхід України ставить під загрозу безпеку постачання нафти Угорщини та Словаччини".

"У світлі закриття Ормузької протоки значення трубопровідного транспортування нафти зростає. Доступ Угорщини та Словаччини до трубопроводу "Дружба" є очевидним активом для диверсифікації нашого регіону", – підкреслюється в тексті.

Угорщина та Словаччина переконані, що "Україна продовжує блокувати відновлення роботи трубопроводу "Дружба", незважаючи на відсутність технічних або експлуатаційних перешкод для відновлення потоків сирої нафти".

"Прем’єр-міністр Орбан закликає Європейську комісію підтримати Угорщину в нейтралізації використання Україною енергії як зброї та забезпечити виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, де чітко зазначено, що Україна не повинна ставити під загрозу енергетичну безпеку будь-якої держави-члена ЄС", – йдеться в документі.

Також від Єврокомісії вимагають добитися, "щоб уряд Хорватії та оператор нафтопроводу Adria JANAF діяли відповідно до регламентів ЄС і якнайшвидше підтвердили поставки морської російської нафти, замовленої угорською нафтовою компанією MOL".

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.

11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше повідомив, що угорська місія "зі встановлення фактів" щодо пошкодження нафтопроводу "Дружба" повертається до Будапешта з результатами.