В уряді планують за 2 роки додати 1,5 ГВт для обміну електроенергією з Європою

Новини — Понеділок, 16 березня 2026, 11:13 — Марія Ємець

В українському уряді розраховують у наступні два роки додати щонайменш 1,5 ГВт перетинів української енергосистеми з європейською, що розширить можливості імпорту-експорту електроенергії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дописі Міненерго, присвяченому 4-й річниці приєднання України до європейської енергомережі.

У відомстві зазначили, що нарощування можливостей для імпорту та експорту електроенергії з Європою – одне з пріоритетних завдань. 

"В наступні два роки плануємо додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів. Бо Україна прагне бути не лише частиною спільної мережі, а рівноправним партнером у формуванні енергетичної безпеки та сили всього континенту", – йдеться у дописі. 

Також у Міненерго зазначили, що з часу від’єднання від російської енергосистеми та приєднання до ENTSO-E Україна пройшла шлях "від нуля до 2450 МВт імпортної потужності".

Читайте на цю тему інтерв’ю з тодішнім головою правління компанії "Укренерго" Володимиром Кудрицьким "Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії".

Читайте також, що отримала і що додатково може отримати Україна від інтеграції в єдиний енергоринок Європи.

