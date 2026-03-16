В уряді планують за 2 роки додати 1,5 ГВт для обміну електроенергією з Європою

В українському уряді розраховують у наступні два роки додати щонайменш 1,5 ГВт перетинів української енергосистеми з європейською, що розширить можливості імпорту-експорту електроенергії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у дописі Міненерго, присвяченому 4-й річниці приєднання України до європейської енергомережі.

У відомстві зазначили, що нарощування можливостей для імпорту та експорту електроенергії з Європою – одне з пріоритетних завдань.

"В наступні два роки плануємо додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів. Бо Україна прагне бути не лише частиною спільної мережі, а рівноправним партнером у формуванні енергетичної безпеки та сили всього континенту", – йдеться у дописі.

Також у Міненерго зазначили, що з часу від’єднання від російської енергосистеми та приєднання до ENTSO-E Україна пройшла шлях "від нуля до 2450 МВт імпортної потужності".

