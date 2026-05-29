У Норвегії затримали двох чоловіків за підозрою у постачанні зброї для ХАМАС

У Норвегії правоохоронці заарештували двох чоловіків за підозрою у причетності до постачання зброї, яка, за даними слідства, могла бути призначена для терористичної організації ХАМАС.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Як повідомила прокурорка поліцейської служби безпеки Норвегії (PST) Маріанне Ауне, затримання відбулося 28 травня у двох різних локаціях поблизу Бергена.

За її словами, підозрювані минулого літа могли бути причетні до організації постачання зброї до однієї з європейських країн. Надалі, як стверджує слідство, це озброєння могло бути використане для нападів на об’єкти єврейських громад.

За даними PST, обидва затримані є громадянами Норвегії, однак заявляють про палестинське походження.

Під час судового засідання щодо запобіжного заходу у п’ятницю прокуратура вимагала для обох по чотири тижні попереднього ув’язнення, з яких два – в умовах одиночної ізоляції.

Обом чоловікам висунуто обвинувачення за статтею, яка передбачає відповідальність за участь у терористичній організації або її підтримку. Максимальне покарання за цією статтею становить до шести років позбавлення волі.

