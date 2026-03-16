В правительстве планируют за два года добавить 1,5 ГВт для обмена электроэнергией с Европой

В украинском правительстве рассчитывают в следующие два года добавить не менее 1,5 ГВт пересечений украинской энергосистемы с европейской, что расширит возможности импорта-экспорта электроэнергии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в посте Минэнерго, посвященном 4-й годовщине присоединения Украины к европейской энергосети.

В ведомстве отметили, что наращивание возможностей для импорта и экспорта электроэнергии с Европой – одна из приоритетных задач.

"В следующие два года планируем добавить не менее 1,5 ГВт пересечений. Потому что Украина стремится быть не только частью общей сети, а равноправным партнером в формировании энергетической безопасности и силы всего континента", – говорится в заметке.

Также в Минэнерго отметили, что со времени отсоединения от российской энергосистемы и присоединения к ENTSO-E Украина прошла путь "от нуля до 2450 МВт импортной мощности".

