У Молдові заборонять курити на балконах та зупинках

Молдова посилює антитютюнове законодавство: нові правила, які набудуть чинності з 24 червня цього року, спрямовані на захист населення не лише від традиційного тютюнового диму, а й від випаровувань, що утворюються під час використання електронних сигарет або пристроїв для нагрівання тютюну.

Про це повідомляє Radio Moldova, пише "Європейська правда".

Зокрема, закон чітко визначає місця, де заборонено курити, вводить більш точні визначення щодо застосування заборон та посилює відповідальність керівників громадських місць та роботодавців.

Згідно з новими правилами, куріння буде заборонене:

на спортивних майданчиках;

у зоопарках;

в аквапарках;

на територіях біля басейнів;

на пляжах;

у підземних пішохідних переходах;

на зупинках громадського транспорту та в зонах посадки й висадки пасажирів;

на сходах житлових будинків;

у коридорах;

у кабінах ліфтів;

в інших спільних приміщеннях житлових будинків та допоміжних спорудах;

на балконах квартир та гуртожитків.

Зміни в законодавстві вводять суворі правила щодо мінімальних відстаней для куріння.

Інша важлива зміна передбачає, що куріння та використання електронних пристроїв будуть заборонені в радіусі 10 метрів від входу до громадських будівель, поблизу відкритих вікон та вентиляційних систем.

Ще одна частина нових правил стосується захисту неповнолітніх. Нормативний акт повністю забороняє продаж пакетиків з нікотином для перорального вживання, включаючи ті, що містять синтетичний нікотин.

Водночас електронні пристрої підлягатимуть суворішим стандартам безпеки та маркування, а обмеження щодо реклами та просування цих продуктів, особливо в медіаматеріалах, призначених для молоді, були посилені.

Нова законодавча база встановлює суворіші санкції як за куріння в заборонених місцях, так і за продаж тютюнових виробів неповнолітнім. Крім того, нові положення встановлюють чітко визначені обов’язки для керівників та власників громадських приміщень, які несуть пряму відповідальність за підтримання бездимного середовища та дотримання норм охорони громадського здоров’я.

