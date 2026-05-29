У Німеччині судять керівників компанії за обхід санкцій проти РФ

У регіональному суді німецького Мюнстера розпочався судовий процес над двома керівниками компанії з міста Ольде в регіоні Мюнстерланд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Їх звинувачують в експорті великих партій товарів до Росії попри торговельні санкції Європейського Союзу. Їм інкримінують порушення Закону про зовнішню торгівлю та платіжні операції у 65 окремих випадках.

Брати, віком 34 та 39 років, мають німецько-російське походження. Разом зі своїм батьком, якому також висунуто звинувачення, вони нібито експортували до Росії деталі для машин на суму понад 830 тисяч євро.

Щоб обійти заборону ЄС на продаж товарів до РФ через війну в Україні та приховати операції від митниці, брати, як стверджується, вели бізнес через підставні компанії в Киргизстані та Туреччині.

У перший день судового розгляду вони не коментували висунуті їм звинувачення.

