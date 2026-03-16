В Німеччині анонсували страйк працівників громадського транспорту
У кількох федеральних землях Німеччини у четвер, 19 березня, заплановані страйки працівників громадського транспорту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.
Німецька профспілка Ver.di закликала до страйку працівників місцевих компаній громадського транспорту в Баварії, Саарі, Бранденбурзі, Північній Рейн-Вестфалії та Гамбурзі. Рішення про проведення протесту у Бремені та Гессені ухвалять найближчими днями.
Жителів цих земель, які користуються громадським транспортом, попереджають про ймовірні перебої в роботі у четвер.
Страйк оголосили через поточні переговори з роботодавцями щодо умов праці, таких як скорочення робочого тижня та позмінна робота, а також підвищення надбавок за роботу в нічний час та вихідні.
Нагадаємо, перший страйк 2 лютого, який охопив всі федеральні землі Німеччини, призвів до відчутних перебоїв з транспортом.
Наступний раунд страйків відбувся 27–28 лютого і фактично зупинив наземний транспорт в країні.
Також у лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.