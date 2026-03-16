В Германии объявили о забастовке работников общественного транспорта

В нескольких федеральных землях Германии в четверг, 19 марта, запланированы забастовки работников общественного транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Немецкий профсоюз Ver.di призвал к забастовке работников местных компаний общественного транспорта в Баварии, Сааре, Бранденбурге, Северной Рейн-Вестфалии и Гамбурге. Решение о проведении протеста в Бремене и Гессене будет принято в ближайшие дни.

Жителей этих земель, которые пользуются общественным транспортом, предупреждают о возможных перебоях в работе в четверг.

Забастовку объявили из-за текущих переговоров с работодателями об условиях труда, таких как сокращение рабочей недели и посменная работа, а также повышение надбавок за работу в ночное время и выходные.

Напомним, первая забастовка 2 февраля, охватившая все федеральные земли Германии, привела к ощутимым перебоям в работе транспорта.

Следующий раунд забастовок состоялся 27–28 февраля и фактически остановил наземный транспорт в стране.

Также в феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.