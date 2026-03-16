Сийярто: Венгрия не разблокирует 90 млрд для Украины, пока не заработает "Дружба"

Пока Украина блокирует транзит российской нефти в Европу по украинскому нефтепроводу "Дружба", Венгрия будет блокировать предоставление Украине кредита ЕС на 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Венгрия не согласится с кредитом Украине на 90 млрд евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти "Дружбой".

"Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением (предоставлением Украине 90 млрд евро. – "ЕП")", – заявил Сийярто.

Он отметил, что украинцы смеются над венграми и "не восстанавливают транспортировку нефти по политическим причинам".

Пока эта ситуация продолжается, по словам Сийярто, не может обсуждаться ни голосование за 90 млрд евро для Украины, "ни голосование за любую другую финансовую поддержку Украины, ни 20-й пакет санкций".

"Нефтепровод "Дружба" физически и технически готов к восстановлению транспортировки. Нет никаких технических проблем", – подчеркнул Сийярто.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что восстановление нефтепровода "Дружба" будет равноценным снятию санкций с России.

11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ в подтверждение того, что украинская сторона не согласовала этот визит в таком виде, как хотели в Будапеште.