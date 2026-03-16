ЗМІ: Зеленський у середу відвідає Іспанію

Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 березня, прибуде з візитом до Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція EFE з посиланням на джерела в іспанському уряді.

Очікується, що українського президента прийме прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у своїй резиденції, палаці Монклоа.

Це буде четвертий візит Зеленського до Іспанії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Візит запланований на день перед засіданням Європейської ради в Брюсселі 19-20 березня, на яке запросили президента України.

Як писала "Європейська правда", на саміті у Брюсселі лідери ЄС сподіваються переконати керівників Угорщини і Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо дотриматися початкової обіцянки затвердити кредит на 90 млрд для України.

За даними Politico, у ЄС також придумали, як надати Україні 30 млрд євро в умовах вето Угорщини й Словаччини.