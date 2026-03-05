Зеленський може приїхати на саміт лідерів ЄС у Брюсселі 19 березня

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у засіданні Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 19-20 березня.

Про це йдеться в першому проєкті орієнтирів для висновків Євроради, з яким мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

Лідери ЄС очікують Зеленського в Брюсселі 19 березня на саміті Європейської ради.

"Європейська рада провела обмін думками з Володимиром Зеленським, президентом України", – йдеться в документі.

Цей абзац поданий у квадратних дужках, що означає, що особиста участь Зеленського у саміті ЄС наразі остаточно не підтверджена.

Також в тексті проєкту заявляється, що "майбутнє України та її громадян – у Європейському Союзі".

Європейська рада вітає значний прогрес, якого Україна досягла на шляху до ЄС і "заохочує подальші необхідні реформи".

"Беручи до уваги, що наразі виконано умови для відкриття всіх кластерів, Європейська рада пропонує Раді ЄС вжити наступних кроків у процесі вступу відповідно до підходу, що ґрунтується на заслугах", – додають автори документа.

У блоці щодо мирних перемовин зауважується, що кордони не повинні змінюватися силою, агресор не може бути винагороджений, а довгострокова безпека та здатність України захищатися мають бути гарантовані.

"Європейський Союз та держави-члени готові зробити внесок у надійні та достовірні гарантії безпеки для України, зокрема через "коаліцію рішучих" та у співпраці зі Сполученими Штатами", – додається в проєкті орієнтирів для висновків лідерів ЄС.

Документ нагадує про рішення від грудня 2025 року надати Україні кредитну підтримку в розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки.

"Європейська рада вітає ухвалення кредиту співзаконодавцями та очікує на першу виплату Україні до початку квітня. У цьому контексті вона також закликає до посилення взаємодії з третіми країнами, щоб допомогти закрити решту дефіциту у фінансах України в розмірі 30 млрд євро", – йдеться в його тексті.

Варто зауважити, що перший проєкт висновків Європейської ради відображає стан прогресу щодо основних тем її порядку денного, і надалі зазнає суттєвих змін під час його обговорення з державами-членами ЄС.

Він описує ключові елементи, які президент Євроради Антоніу Кошта та його команда має намір включити до проєкту висновків саміту ЄС.

Після того, як генеральний секретаріат Європейської ради цього тижня розіслав цей документ у європейські столиці, держави-члени нададуть свої реакції на нього, на основі яких буде створений проєкт висновків Європейської ради, який буде готовий наступного тижня.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Володимир Зеленський пригрозив "одній особі", яка блокує кредит ЄС Україні на 90 млрд (натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана), дати її адресу "хлопцям з ЗСУ".

Як відомо, Угорщина стоїть на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Днями президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія угорського прем'єра зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.

Читайте також статтю Шкідливо для нас, корисно Орбану. Зеленський має припинити "годувати" угорську пропаганду.