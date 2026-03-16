СМИ: Зеленский в среду посетит Испанию

Новости — Понедельник, 16 марта 2026, 15:14 — Ольга Ковальчук

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 марта, прибудет с визитом в Испанию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Ожидается, что украинского президента примет премьер-министр Испании Педро Санчес в своей резиденции, дворце Монклоа.

Это будет четвертый визит Зеленского в Испанию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Визит запланирован на день перед заседанием Европейского совета в Брюсселе 19-20 марта, на которое пригласили президента Украины.

Как писала "Европейская правда", на саммите в Брюсселе лидеры ЕС надеются убедить руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо выполнить первоначальное обещание утвердить кредит на 90 млрд для Украины.

По данным Politico, в ЕС также придумали, как предоставить Украине 30 млрд евро в условиях вето Венгрии и Словакии.

Зеленский Испания
Реклама: