Сибіга: кредит ЄС для України не може бути пов’язаний з "Дружбою"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-виступу на Раді ЄС наголосив на тому, що ухвалення кредиту від ЄС на 90 млрд євро не може залежати від роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", міністр написав на платформі X.

Сибіга звернувся до Угорщини, наголосивши на неприпустимості шантажу України шляхом захоплення людей чи коштів державного банку.

Міністр закликав Будапешт повернути гроші, вилучені в інкасаторів Ощадбанку.

Також Сибіга наголосив на необхідності негайно схвалити 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Тиск на Росію має посилюватися, а підтримка України – зростати. Я закликав колег з ЄС негайно прийняти 20-й пакет санкцій ЄС. Росія не повинна отримувати вигоду від нестабільності на Близькому Сході", – написав глава МЗС.

Нагадаємо, ухвалення обох рішень – 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту на 90 млрд євро для України – блокує Угорщина.

На полях Ради ЄС із закордонних справ глава угорського МЗС Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування, доки Україна не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина і Словаччина ініціювали обговорення нафтопроводу "Дружба" на Раді ЄС 16 березня.