Сибига: кредит ЕС для Украины не может быть связан с "Дружбой"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-выступления на Совете ЕС отметил, что утверждение кредита от ЕС на 90 млрд евро не может зависеть от работы нефтепровода "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр написал на платформе X.

Сибига обратился к Венгрии, подчеркнув недопустимость шантажа Украины путем захвата людей или средств государственного банка.

Министр призвал Будапешт вернуть деньги, изъятые у инкассаторов Ощадбанка.

Также Сибига отметил необходимость немедленно одобрить 20-й пакет санкций ЕС против России.

"Давление на Россию должно усиливаться, а поддержка Украины – расти. Я призвал коллег из ЕС немедленно принять 20-й пакет санкций ЕС. Россия не должна получать выгоду от нестабильности на Ближнем Востоке", – написал глава МИД.

Напомним, принятие обоих решений – 20-го пакета санкций против РФ и кредита на 90 млрд евро для Украины – блокирует Венгрия.

На полях Совета ЕС по иностранным делам глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокирование, пока Украина не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что восстановление нефтепровода "Дружба" будет равноценным снятию санкций с России.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта.