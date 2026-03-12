Угорщина віддає Україні викрадені інкасаторські авто, але без грошей – джерело

Влада Угорщини погодилася віддати державному Ощадбанку обидва арештовані інкасаторські автомобілі, але лишає вилученими гроші та золото, які ті перевозили.

Про це "Європейській правді" повідомили два джерела, поінформовані про перебіг справи.

Слідчі угорської Національної служби податків і митниці, яким уряд доручив вести формальне розслідування, повідомили адвокатів української сторони про намір передачі арештованих автомобілів. Їхня передача має відбутися у четвер вранці.

Дані про стан автомобілів "ЄвроПравді" не відомі. Зокрема, неясно, які пошкодження завдані під час зламу захищеного простору (сейфу), в якому перевозилися кошти.

Золотовалютні цінності, протиправно вилучені владою Угорщини з банківських автомобілів, лишаться в Угорщині.

Це відповідає вимогам закону, який влада Угорщини терміново ухвалила цього тижня, щоби створити правовий ґрунт для конфіскації коштів, які опинилися у спецслужбах Угорщини після пограбування двох інкасаторських автомобілів Ощадбанку. Також це передбачає спеціально ухвалене рішення уряду Орбана. Про вилучення автомобілів у документах, ухвалених угорською владою, не йшлося.

Раніше президент Зеленський назвав дії Угорщини щодо інкасаторів та коштів "Ощаду" бандитизмом. В НБУ стверджують, що Угорщина почала міжнародний шантаж України.

Детально читайте у статті Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі.