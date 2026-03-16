Правительство Швейцарии призвало голосовать против инициативы по ограничению численности населения
Правительство Швейцарии в понедельник призвало жителей страны проголосовать против инициативы по ограничению численности населения до 10 миллионов человек, которую вынесли на референдум.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как отметили в швейцарском правительстве, эта инициатива поставит под угрозу сотрудничество с Европейским Союзом и нанесет ущерб экономике.
В правительстве также отмечают, что эта инициатива угрожает процветанию, внутренней безопасности и гуманитарным традициям Швейцарии.
Кроме того, отмечают в швейцарском правительстве, это также помешает сотрудничеству с другими европейскими странами в сферах безопасности и иммиграции.
"В смутные времена эта инициатива создает дополнительную неопределенность", – говорится в заявлении.
Министр юстиции Беат Янс выступил против инициативы вместе с представителями правительств кантонов, профсоюзов и работодателей, которые заявили, что эта мера подорвет рынок труда, а вместе с ним и компании.
Ограничить численность населения Швейцарии до 10 миллионов предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP).
В случае одобрения инициатива обяжет правительство и парламент Швейцарии принять меры, если постоянное население страны, которое составляет 9,1 миллиона, превысит 9,5 миллиона, путем отказа во въезде новым приезжим, включая искателей убежища и семьи иностранных резидентов.
Если население достигнет 10 миллионов, вступят в силу дополнительные ограничения, а если количество населения не начнет уменьшаться, правительство будет вынуждено выйти из соглашения о свободном передвижении, заключенного с ЕС.
Голосование по соответствующей инициативе на референдуме запланировано на июнь.
