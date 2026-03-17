ЗМІ: Пожежу на борту найбільшого авіаносця США гасили понад 30 годин
Пожежу на борту найбільшого американського авіаносця Gerald R. Ford, розгорнутого на Близькому Сході, гасили понад 30 годин.
Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".
Інцидент стався у четвер минулого тижня, займання почалось у зоні для прання.
За словами неназваних американських військових та самих моряків з авіаносця, ліквідація пожежі на його борту зайняла понад 30 годин.
Через пожежу члени екіпажу – близько 600 осіб – не могли спати у своїх каютах і змушені були імпровізувати та облаштовувати собі місце відпочинку там, де це було безпечно.
З десяток матросів мали симптоми отруєння димом. У Центральному командуванні офіційно повідомляли, що двом надавали допомогу у зв’язку з "травмами, що не становлять загрози для життя".
Через завдану пожежею шкоду багато матросів відтоді не мали можливість випрати свої речі. Раніше повідомляли про системні проблеми з туалетами на борту.
Авіаносцю Gerald R. Ford останнім часом приділяють підвищену увагу у медіа через його надзвичайно тривале перебування на чергуванні – замість стандартних 6 місяців. Наприкінці жовтня 2025 року судно перебувало в Середземному морі, тоді його терміново відправили до берегів Венесуели.
З Карибського моря Gerald R. Ford без паузи для екіпажу кинули на Близький Схід у зв’язку з кампанією проти Ірану. Матроси кажуть, що їх попередили про ймовірне продовження місії аж до травня – у цьому разі вони перебуватимуть у морі безперервно рік.
Зараз для Gerald R. Ford почався десятий місяць місії. У разі її продовження до середини квітня авіаносець встановить новий рекорд перебування у морі за період після війни у В’єтнамі. Досі він належить U.S.S. Abraham Lincoln, який у 2020 році провів у морі 294 дні.
Неназваний співрозмовник серед військових зазначив, що у Пентагоні розуміють ситуацію, і на заміну цьому авіаносцю на Близький Схід можуть невдовзі відправити U.S.S. George H.W. Bush.
За даним ЗМІ, іранські посадовці нещодавно вперше з 28 лютого спробували поновити дипломатичні контакти з Білим домом, але Трамп відмовився від перемовин.
