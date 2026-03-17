СМИ: Пожар на борту крупнейшего авианосца США тушили более 30 часов
Пожар на борту крупнейшего американского авианосца Gerald R. Ford, развернутого на Ближнем Востоке, тушили более 30 часов.
Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в четверг на прошлой неделе, возгорание началось в прачечной.
По словам неназванных американских военных и самих моряков с авианосца, ликвидация пожара на его борту заняла более 30 часов.
Из-за пожара члены экипажа – около 600 человек – не могли спать в своих каютах и вынуждены были импровизировать и обустраивать себе место отдыха там, где это было безопасно.
С десяток матросов имели симптомы отравления дымом. В Центральном командовании официально сообщали, что двум оказывали помощь в связи с "травмами, не представляющими угрозы для жизни".
Из-за нанесенного пожаром ущерба многие матросы с тех пор не имели возможность постирать свои вещи. Ранее сообщалось о системных проблемах с туалетами на борту.
Авианосцу Gerald R. Ford в последнее время уделяют повышенное внимание в медиа из-за его чрезвычайно длительного пребывания на дежурстве – вместо стандартных 6 месяцев. В конце октября 2025 года судно находилось в Средиземном море, тогда его срочно отправили к берегам Венесуэлы.
Из Карибского моря Gerald R. Ford без паузы бросили на Ближний Восток в связи с кампанией против Ирана. Матросы говорят, что их предупредили о вероятном продлении миссии вплоть до мая – в этом случае они будут находиться в море непрерывно год.
Сейчас для Gerald R. Ford начался десятый месяц миссии. В случае ее продления до середины апреля авианосец установит новый рекорд пребывания в море за период после войны во Вьетнаме. До сих пор он принадлежит U.S.S. Abraham Lincoln, который в 2020 году провел в море 294 дня.
Неназванный собеседник среди военных отметил, что в Пентагоне понимают ситуацию, и на замену этому авианосцу на Ближний Восток могут вскоре отправить U.S.S. George H.W. Bush.
По данным СМИ, иранские чиновники недавно впервые с 28 февраля попытались возобновить дипломатические контакты с Белым домом, но Трамп отказался от переговоров.
Читайте также: Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа.