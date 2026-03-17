ЗМІ: Трамп відхилив спроби Ірану поновити переговори

Президент США Дональд Трамп нібито відхилив нещодавні спроби іранських посадовців поновити переговори.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Двоє високопосадовців з Білого дому на умовах анонімності розповіли, що останніми днями іранська сторона сконтактувала зі спецпосланцем Трампа Віткоффом та іншими представниками американської адміністрації, сподіваючись поновити дипломатичні контакти – проте Трамп сказав, що зараз не зацікавлений вести перемовини.

"Президент сказав, що готовий говорити, але не зараз, тому що він хоче, щоб операція Epic Fury тривала без зупинки", – сказав один зі співрозмовників.

Деякі з близькосхідних союзників США повідомили Білий дім, що готові виступити посередниками у перемовинах стосовно завершення війни та ядерної програми Ірану, але їхню пропозицію наразі також відхилили.

За словами джерел, одна з причин, чому Трамп не захотів відновлювати переговори з Іраном – невпевненість у тому, в якому стані і де перебуває обраний новим верховним лідером Моджтаба Хаменеї, син покійного Алі Хаменеї.

У понеділок Трамп у спілкуванні зі ЗМІ сказав, що не впевнений, чи Хаменеї-молодший взагалі живий, і незрозуміло, хто в Ірані відповідальний за ключові рішення.

"Багато хто каже, що він дуже покалічений – кажуть, що він втратив ногу. Ще хтось каже, що він взагалі мертвий. І ніхто не каже, що він 100% здоровий… Ніхто його не бачив (після призначення верховним лідером – Ред.), і це незвично", – коментував Трамп.

Axios перед цим повідомили, що з Віткоффом контактував очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі і це було першим контактом після 28 лютого. Аракчі, втім, спростовує це.

Також Трамп сказав, що вважає передчасним говорити про "перемогу" у війні проти Ірану.