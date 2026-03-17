9 країн ЄС попередили про загрозу великої екологічної катастрофи через танкер РФ

Італія, Франція та ще сім країн повідомили Європейській комісії, що російський танкер із СПГ, який дрейфує у Середземному морі, становить екологічну загрозу, і закликали до вжиття негайних заходів.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить лист, зміст якого наводить агентство Reuters.

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило, що судно дрейфує у Середземному морі, та зазначило, що подальша участь Росії у вирішенні ситуації залежатиме від "конкретних обставин".

У листі країн ЄС до Європейської комісії зазначено, що судно Arctic Metagaz дрейфує у водах між Мальтою та Італією.

"Нестабільний стан судна в поєднанні з характером його спеціалізованого вантажу створює безпосередню та серйозну загрозу великої екологічної катастрофи в самому серці морського простору Союзу", – йдеться у листі.

ЄС заявив, що судно є частиною російського "тіньового флоту", призначеного для обходу санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну у 2022 році.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва підтримує контакт із власником судна та іноземними компетентними органами. За її словами, на борту судна немає екіпажу, а воно містить 700 тонн різних видів палива та "значну кількість природного газу".

"Міжнародні правові норми, що застосовуються до поточної ситуації, передбачають відповідальність прибережних країн... за вирішення ситуації з дрейфуючим судном та запобігання екологічній катастрофі", – заявила Захарова.

Раніше цього місяця Міністерство транспорту Росії заявило, що судно Arctic Metagaz, яке перевозило СПГ з арктичного порту Мурманськ, на початку березня було атаковане українськими морськими дронами, і зазначило, що зброя була запущена з узбережжя Лівії.

Італія не хоче, щоб танкер причалив в один з її портів, та сподівається, що російська компанія-управитель найме спеціалізовану фірму для відбуксирування судна в безпечне місце.