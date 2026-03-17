9 стран ЕС предупредили об угрозе крупной экологической катастрофы из-за танкера РФ

Италия, Франция и еще семь стран сообщили Европейской комиссии, что российский танкер с СПГ, который дрейфует в Средиземном море, представляет экологическую угрозу, и призвали к принятию немедленных мер.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует письмо, содержание которого приводит агентство Reuters.

Министерство иностранных дел России подтвердило, что судно дрейфует в Средиземном море, и отметило, что дальнейшее участие России в решении ситуации будет зависеть от "конкретных обстоятельств".

В письме стран ЕС к Европейской комиссии указано, что судно Arctic Metagaz дрейфует в водах между Мальтой и Италией.

"Нестабильное состояние судна в сочетании с характером его специализированного груза создает непосредственную и серьезную угрозу крупной экологической катастрофы в самом сердце морского пространства Союза", – говорится в письме.

ЕС заявил, что судно является частью российского "теневого флота", предназначенного для обхода санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину в 2022 году.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает контакт с владельцем судна и иностранными компетентными органами. По ее словам, на борту судна нет экипажа, а оно содержит 700 тонн различных видов топлива и "значительное количество природного газа".

"Международные правовые нормы, применяемые к текущей ситуации, предусматривают ответственность прибрежных стран... за решение ситуации с дрейфующим судном и предотвращение экологической катастрофы", – заявила Захарова.

Ранее в этом месяце Министерство транспорта России заявило, что судно Arctic Metagaz, которое перевозило СПГ из арктического порта Мурманск, в начале марта было атаковано украинскими морскими дронами, и отметило, что оружие было запущено с побережья Ливии.

Италия не хочет, чтобы танкер причалил в один из ее портов, и надеется, что российская компания-управитель наймет специализированную фирму для отбуксировки судна в безопасное место.