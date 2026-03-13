Італія роздумує, що робити з російським танкером із СПГ, який називає "бомбою вповільненої дії"

Італійська влада вирішує, як вчинити з російським танкером для перевезення СПГ, що залишився дрейфувати в Середземному морі після атаки, яку Москва називає ударом українських безпілотників.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними Міністерства транспорту РФ, танкер Arctic Metagaz, що перевозив СПГ із порту Мурманськ, був атакований українськими морськими дронами, нібито запущеними з лівійського узбережжя.

Хоча морське рятувальне агентство Лівії спочатку заявило про затоплення судна, танкер залишився на плаву. Зараз він дрейфує між Італією та Мальтою, приблизно за 30 морських миль від невеликого італійського острова Ліноза.

Мер Лампедузи Філіппо Манніно запевнив, що ситуація під контролем. Судно перебуває в міжнародних водах під наглядом Військово-морського флоту Італії, буксира та судна екологічного реагування.

30 осіб членів екіпажу судна були евакуйовані. Точна кількість СПГ та палива на борту залишається невідомою. Дрон влучив вище ватерлінії. На лівому борту помітна велика пробоїна, а корма осіла глибше за решту корпусу.

Італія не хоче, щоб танкер причалив в один з її портів, зазначило джерело, охарактеризувавши судно як "бомбу уповільненої дії, наповнену газом". Італійська влада сподівається, що російська компанія-управитель найме спеціалізовану фірму для відбуксирування судна в безпечне місце.

Тим часом транспортне управління Мальти наказало іншим суднам триматися на відстані не менше 5 морських миль від Arctic Metagaz. Прем'єр-міністр Роберт Абела заявив, що уряд Мальти готовий вжити заходів у разі потреби, не надаючи при цьому деталей.

Танкер Arctic Metagaz під російським прапором, який перевозить скраплений природний газ, загорівся у Середземному морі на початку березня. Судно Arctic Metagaz перебуває під санкціями США та Великої Британії за перевезення СПГ з російських терміналів в Арктиці до Китаю.

