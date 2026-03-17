ЕС предложил техподдержку и финансирование для ремонта "Дружбы", Украина приняла предложение

Украина приняла предложение ЕС о привлечении финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Об этом сообщили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в совместном заявлении во вторник, пишет "Европейская правда".

Кошта и фон дер Ляйен отметили, что после очередных российских ударов 27 января по нефтепроводу "Дружба", которые привели к прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию, ЕС начал интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинская сторона положительно восприняла и приняла это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно", – говорится в заявлении.

Руководители Еврокомиссии и Евросовета подчеркнули, что их приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан.

"В этом контексте мы продолжим сотрудничать с заинтересованными сторонами по вопросам альтернативных маршрутов транзита нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы", – подчеркнули фон дер Ляйен и Кошта.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта.

На полях Совета ЕС по иностранным делам глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокировку, пока Украина не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что возобновление работы нефтепровода "Дружба" будет равносильно снятию санкций с России.