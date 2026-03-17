Президент Украины Владимир Зеленский в письме руководству ЕС сообщил, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после последствий российских ударов понадобится примерно полтора месяца.

Соответствующее письмо президента в ответ на предложение поддержки от руководства ЕС есть в распоряжении "Европейской правды".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта в своем письме Зеленскому от 16 марта предложили Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".

Зеленский в своем ответе, датированном 17 марта, объясняет, что последние повреждения инфраструктуры "Дружбы" достаточно серьезные, и полная остановка работы одной перекачивающей станции – в Бродах – не позволяет поддерживать в нефтепроводе достаточное давление и обеспечивать безопасный транзит.

"Утверждение, что Украина умышленно блокирует транзит нефти через "Дружбу" – безосновательны", – пишет президент.

Он также заверил, что Украина с первых же дней после того удара начала работать над альтернативным техническим решением и эта работа близится к завершению.

"Мы ожидаем, что в течение примерно 1,5 месяца перекачивающая станция в Бродах восстановит техническую способность. Это обеспечит полное восстановление поставок – конечно, если не будет новых ударов РФ. Предварительные технические оценки указывают, что поврежденный нефтяной резервуар восстановить невозможно. Поэтому Украина рассматривает построение подземной инфраструктуры хранения", – пишет Зеленский.

"В этом контексте я благодарен и принимаю ваше предложение о необходимой технической поддержке и финансировании, чтобы мы могли завершить ремонтные работы как можно быстрее и рассмотреть стабильные решения на будущее", – отметил он, добавив, что поручит руководителю НАК "Нафтогаз" сконтактировать по этому вопросу с послом ЕС в Украине.

В то же время Зеленский отметил, что Украина может предложить альтернативные пути для транзита нефти не из России для стран Центрально-Восточной Европы.

"Также хотел бы подчеркнуть важность имплементации решения ЕС о полном отказе от импорта российской нефти в рамках инициативы REPowerEU до конца 2027 года. Это было бы решительным шагом к укреплению энергонезависимости ЕС и устранению уязвимостей, связанных с использованием Россией энергоресурсов как оружия", – добавил Владимир Зеленский.

Также в письме он поднял вопрос о разблокировании решения ЕС по кредиту на 90 млрд для Украины и 20-го пакета санкций против России.

17 марта руководители ЕС публично сообщили о предложенной Украине помощи и отметили, что Киев принял предложение.

Как известно, остановка транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба" привела к еще большему обострению отношений Киева и Будапешта, а также существенно осложнила отношения с Братиславой.

Венгерский и словацкий премьеры считают остановку транзита политически мотивированным решением, а не следствием российских ударов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокирование важных для Украины решений ЕС, пока Украина не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что восстановление нефтепровода "Дружба" будет равноценно снятию санкций с России.