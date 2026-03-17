У Литві розслідують закордонні поїздки прем’єрки, куди вона брала дітей та чоловіка

Центральна комісія з питань офіційної етики Литви розпочала розслідування робочих поїздок прем’єр-міністерки Інги Ругінене до Рима та Ватикану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Зазначається, що розслідування розпочали на підставі закону про координацію інтересів.

Ругінене відвідала Ватикан та Рим 6–8 березня. Прем'єр-міністерка здійснила ці візити разом зі своєю родиною. Було оголошено, що дорожні витрати покриє Урядова канцелярія, оскільки сім’я посадовиці виконуватиме державні функції під час поїздки.

Комісія з етики оцінить, чи не спричинили рішення про поїздку конфлікту інтересів і чи належним чином дотрималася прем’єр-міністерка обов’язку усунутися від розгляду справ, коли її службові обов’язки пов’язані з приватними інтересами близьких осіб.

Також розслідування має показати, чи не було використано службове становище або статус для отримання особистої вигоди.

Розслідування проти глави уряду розпочали на основі звернення політикині від Демократичного союзу "За Литву" Агне Ширінскієне.

"Підписуючи розпорядження, пов’язане з поїздкою її близьких – чоловіка та дітей – у складі державної делегації, та приймаючи рішення щодо оплати цієї подорожі коштом державного бюджету, Ругінене переплутала публічні та приватні інтереси та не усунулася від ухвалення рішень, як того вимагає стаття 11 Закону про узгодження публічних та приватних інтересів", – йдеться у зверненні депутатки.

