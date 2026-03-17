В Литве расследуют заграничные поездки премьер-министра, куда она брала детей и мужа

Центральная комиссия по вопросам официальной этики Литвы начала расследование рабочих поездок премьер-министра Инги Ругинене в Рим и Ватикан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Отмечается, что расследование начато на основании закона о координации интересов.

Ругинене посетила Ватикан и Рим 6–8 марта. Премьер-министр совершила эти визиты вместе со своей семьей. Было объявлено, что дорожные расходы покроет Правительственная канцелярия, поскольку семья чиновницы будет выполнять государственные функции во время поездки.

Комиссия по этике оценит, не привело ли решение о поездке к конфликту интересов и должным ли образом премьер-министр выполнила обязанность самоотстраниться от рассмотрения дел, когда ее служебные обязанности связаны с частными интересами близких лиц.

Также расследование должно показать, не было ли использовано служебное положение или статус для получения личной выгоды.

Расследование в отношении главы правительства начато на основании обращения политика из Демократического союза "За Литву" Агне Ширинскиене.

"Подписывая распоряжение, связанное с поездкой ее близких – мужа и детей – в составе государственной делегации, и принимая решение об оплате этой поездки за счет государственного бюджета, Ругинене перепутала публичные и частные интересы и не отстранилась от принятия решений, как того требует статья 11 Закона о согласовании публичных и частных интересов", – говорится в обращении депутата.

Напомним, в конце февраля дом литовского президента Гитанаса Науседы проверяли инспекторы из-за ограды, которая может "посягать" на государственную землю.

Проверку начали после поданной жалобы. После вступления в должность Науседа отказался переехать в официальную президентскую резиденцию и решил в дальнейшем проживать в своем доме в региональном парке Павильняй.