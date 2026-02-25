Будинок президента Литви перевіряють через скаргу щодо незаконної власності

Вранці 25 лютого інспектори з будівництва прибули до будинку литовського президента Гітанаса Науседи, аби розпочати перевірку огорожі, яка може "зазіхати" на державну землю.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, будинок Науседи розташований у регіональному парку Павільняй.

Фото: LRT

Адміністрація президента повідомила, що найняті Науседою геодезисти встановили, що коли огорожу будували понад 10 років тому, частина її була встановлена на державній землі.

"Було вирішено реконструювати паркан і таким чином виправити помилку будівельників, які працювали на цьому об'єкті понад 10 років тому", – зазначили в адміністрації.

Перевірку розпочали після поданої скарги.

Після вступу на посаду Науседа відмовився переїхати до офіційної президентської резиденції і вирішив надалі мешкати у своєму будинку в регіональному парку Павільняй.

Як повідомлялося, понад половина литовців змінили на гірше думку про президента Гітанаса Науседу протягом минулого року.

Науседа вважає, що зниження рейтингу його популярності є наслідком його активної участі у внутрішній політиці.