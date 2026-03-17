В Італії підозрюють дві модні компанії у використанні нелегальної праці

Італійська прокуратура взяла під судовий нагляд дві модні компанії через підозри в експлуатації працівників-мігрантів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У вівторок, 17 березня, міланська прокуратура поставила під судовий нагляд модні компанії Alberto Aspesi та Dama SpA.

Із цим кроком кількість преміальних брендів, що перебувають під різними формами судового управління через підозри у порушеннях трудового законодавства, зросла до семи, а ще 13 стали об’єктами перевірок.

Як стало відомо агентству, прокуратура розпочала розслідування щодо цих двох компаній, а також їхніх двох директорів та трьох громадян Китаю, які володіли двома цехами, яким бренди передавали виробництво на субпідряд.

Прокурори призначили двох судових адміністраторів для нагляду за компаніями з метою "врегулювання" статусу їхніх працівників та контролю за дотриманням трудових норм і умов.

У постанові стверджувалося, що обидві компанії були частиною "укоріненої та перевіреної системи, в якій модні бренди передають виробництво на аутсорсинг китайським цехам, які використовують нелегальну та незареєстровану робочу силу та експлуатують працівників".

Як зазначається, у двох майстернях податкова поліція Guardia di Finanza виявила, що вісім із 15 китайських робітників не були зареєстровані та "проживали в країні нелегально".

Їх начебто змушували працювати по 14 годин на день, сім днів на тиждень, платили менше мінімальної заробітної плати, встановленої колективними трудовими угодами, та порушували правила безпеки.

Нещодавно італійський антимонопольний орган оштрафував групу Armani на 3,5 млн євро за оманливі заяви щодо зобов'язань з питань етичної та соціальної відповідальності.

Також писали, що державна прокуратура Нідерландів оштрафувала нідерландське відділення французького модного дому Louis Vuitton на 500 тисяч євро через відмивання коштів.