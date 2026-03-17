В Италии подозревают две модные компании в использовании нелегального труда

Итальянская прокуратура взяла под судебный надзор две модные компании из-за подозрений в эксплуатации работников-мигрантов.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Во вторник, 17 марта, миланская прокуратура поставила под судебный надзор модные компании Alberto Aspesi и Dama SpA.

С этим шагом количество премиальных брендов, находящихся под различными формами судебного управления из-за подозрений в нарушениях трудового законодательства, возросло до семи, а еще 13 стали объектом проверок.

Как стало известно агентству, прокуратура начала расследование в отношении этих двух компаний, а также их двух директоров и трех граждан Китая, владевших двумя цехами, которым бренды передавали производство на субподряд.

Прокуроры назначили двух судебных администраторов для надзора за компаниями с целью "урегулирования" статуса их работников и контроля за соблюдением трудовых норм и условий.

В постановлении утверждалось, что обе компании были частью "укоренившейся и проверенной системы, в которой модные бренды передают производство на аутсорсинг китайским цехам, использующим нелегальную и незарегистрированную рабочую силу и эксплуатируют работников".

Как отмечается, в двух мастерских налоговая полиция Guardia di Finanza обнаружила, что восемь из 15 китайских рабочих не были зарегистрированы и "проживали в стране нелегально".

Их якобы заставляли работать по 14 часов в день, семь дней в неделю, платили меньше минимальной заработной платы, установленной коллективными трудовыми соглашениями, и нарушали правила безопасности.

Недавно итальянский антимонопольный орган оштрафовал группу Armani на 3,5 млн евро за ложные заявления относительно обязательств по вопросам этической и социальной ответственности.

Также писали, что государственная прокуратура Нидерландов оштрафовала нидерландское отделение французского модного дома Louis Vuitton на 500 тысяч евро за отмывание средств.