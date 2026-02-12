У Нідерландах оштрафували Louis Vuitton після викриття схеми відмивання грошей

Державна прокуратура Нідерландів оштрафувала нідерландське відділення французького модного дому Louis Vuitton на 500 тисяч євро через відмивання коштів.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

Як заявили у державній прокуратурі Нідерландів, модний бренд не вжив достатніх заходів для запобігання відмиванню великих сум злочинних грошей у своїх нідерландських магазинах.

Зазначається, що Louis Vuitton погодився на штраф, що означає, що судового розгляду не буде.

Справа про відмивання грошей стосується трьох підозрюваних, серед яких 36-річна жінка з Лелістада. За даними прокуратури, вона використовувала гроші для придбання розкішних товарів, таких як сумки, з метою відмивання грошей.

Гроші надходили від банкіра з "кримінального світу", який згодом був засуджений.

Жінка підозрюється у відмиванні понад 2 млн євро готівкою, витрачених у період з серпня 2021 року по лютий 2023 року. Невідомо, які ще бренди вона використовувала для відмивання грошей.

Підозрювана відправляла придбані сумки до Китаю в коробках для перевезення, щоб перепродати їх там. Коробки були знайдені в її будинку, а також були надані як докази повідомлення в чаті, квитанції та записи з камер спостереження.

У справі про відмивання грошей фігурують ще двоє підозрюваних: китаянка, яка допомагала іншій жінці, та колишній продавець Louis Vuitton.

За даними слідства, чоловік повідомляв підозрюваній, коли в наявності з'являлися нові дорогі сумки, і попереджав її, коли вона витрачала занадто багато готівки. За даними прокуратури, жінка робила покупки в різних магазинах Louis Vuitton.

Нещодавно італійський антимонопольний орган оштрафував групу Armani на 3,5 млн євро за оманливі заяви щодо зобов'язань з питань етичної та соціальної відповідальності.

Проти Dior Group також було розпочате розслідування у зв’язку з можливою експлуатацією робітників.