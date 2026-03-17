З заяви лідерів ЄС про "Дружбу" зникло речення щодо 90 млрд і 20-го пакета санкцій

З заяви президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти про нафтопровід "Дружба" від 17 березня зникло речення щодо зв’язку поновлення роботи нафтогону з наданням Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро та ухваленням 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Чинний варіант заяви, поширений пресслужбою Європейської комісії о 12:04 за часом Брюсселя, містить інформацію про те, що ЄС запропонував техпідтримку і гроші для ремонту "Дружби", і Україна прийняла цю пропозицію.

У початковому ж тексті, поширеному об 11:54, в останньому реченні стверджувалося: "Це (відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". – "ЄП") також є необхідним кроком для того, щоб відновити обговорення вкрай необхідної фінансової підтримки для України та 20-го пакета санкцій напередодні засідання Європейської ради".

У новій версії це речення зникло.

Текст заяви фон дер Ляєн та Кошти виправили на офіційних сайтах Єврокомісії та Євроради, а також на їхніх офіційних сторінках у соцмережах.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зокрема, президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відповідь на це заявив, що Будапешт не змінив свою позицію щодо надання Україні 90 млрд євро до того, як постачання нафти через "Дружбу" буде відновлено.