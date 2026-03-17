Укр Рус Eng

З заяви лідерів ЄС про "Дружбу" зникло речення щодо 90 млрд і 20-го пакета санкцій

Новини — Вівторок, 17 березня 2026, 17:11 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

З заяви президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти про нафтопровід "Дружба" від 17 березня зникло речення щодо зв’язку поновлення роботи нафтогону з наданням Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро та ухваленням 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Текст заяви ЄС щодо нафтопроводу "Дружба" відредагували: зникло речення про зв’язок поновлення постачання російської нафти в Європу з наданням Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро та 20-м пакетом санкцій проти Росії.

Чинний варіант заяви, поширений пресслужбою Європейської комісії о 12:04 за часом Брюсселя, містить інформацію про те, що ЄС запропонував техпідтримку і гроші для ремонту "Дружби", і Україна прийняла цю пропозицію.

У початковому ж тексті, поширеному об 11:54, в останньому реченні стверджувалося: "Це (відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". – "ЄП") також є необхідним кроком для того, щоб відновити обговорення вкрай необхідної фінансової підтримки для України та 20-го пакета санкцій напередодні засідання Європейської ради".

У новій версії це речення зникло.

 

Текст заяви фон дер Ляєн та Кошти виправили на офіційних сайтах Єврокомісії та Євроради, а також на їхніх офіційних сторінках у соцмережах.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зокрема, президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відповідь на це заявив, що Будапешт не змінив свою позицію щодо надання Україні 90 млрд євро до того, як постачання нафти через "Дружбу" буде відновлено.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн Антоніу Кошта Енергетика
Реклама: