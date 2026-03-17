Из заявления лидеров ЕС о "Дружбе" исчезло предложение о 90 млрд и 20-м пакете санкций

Новости — Вторник, 17 марта 2026, 17:11 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Из заявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты о нефтепроводе "Дружба" от 17 марта исчезло предложение о связи возобновления работы нефтепровода с предоставлением Украине кредита ЕС в 90 млрд евро и принятием 20-го пакета санкций ЕС против РФ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Действующий вариант заявления, распространенный пресс-службой Европейской комиссии в 12:04 по времени Брюсселя, содержит информацию о том, что ЕС предложил техподдержку и деньги для ремонта "Дружбы", и Украина приняла это предложение.

В первоначальном же тексте, распространенном в 11:54, в последнем предложении утверждалось: "Это (возобновление работы нефтепровода "Дружба". – „ЕП") также является необходимым шагом для того, чтобы возобновить обсуждение крайне необходимой финансовой поддержки для Украины и 20-го пакета санкций накануне заседания Европейского совета".

В новой версии это предложение исчезло.

Текст заявления фон дер Ляйен и Кошты исправили на официальных сайтах Еврокомиссии и Евросовета, а также на их официальных страницах в соцсетях.

Как сообщала "Европейская правда", Украина приняла предложение ЕС по привлечению финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".

В частности, президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им возобновить транзит через нефтепровод "Дружба" примерно через полтора месяца.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на это заявил, что Будапешт не изменил свою позицию относительно предоставления Украине 90 млрд евро до того, как поставки нефти через "Дружбу" будут возобновлены.

